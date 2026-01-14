¿Quién es el Maestro Colombiano Desaparecido en Apodaca, Nuevo León?

Familiares, amigos y miembros de la comunidad académica buscan a Leonardo Ariel Escobar Barrios, profesor de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, quien fue reportado como desaparecido desde el 2 de enero en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

De acuerdo con versiones cercanas al caso, el académico de origen colombiano habría sido detenido en esa localidad, sin que hasta el momento se tenga información oficial sobre su paradero.

Leonardo Ariel Escobar Barrios tiene 42 años de edad. Según su ficha de búsqueda, es de complexión delgada, mide 1.75 metros, tiene cabello negro, abundante, corto y rizado, tez morena clara, ojos café oscuro, nariz pequeña y labios delgados.

Entre sus señas particulares destacan un lunar en la ceja derecha, una pequeña verruga en la orilla de la fosa nasal y una cicatriz en el glúteo derecho, datos clave para su identificación.

Rolando Humberto Desaparecido Hallado Fosa Clandestina Tlaxcala

Universidas Iberoamericana en Puebla pide la aparición del docente

Ante la desaparición del profesor, la Universidad Iberoamericana Puebla emitió un comunicado en el que exigió la presentación inmediata y con vida del académico. La institución hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que intensifiquen las labores de búsqueda y brinden información clara y oportuna sobre el caso.

La Ibero Puebla subrayó su preocupación por la integridad del docente y reiteró su solidaridad con la familia, amistades y colegas de Escobar Barrios, al tiempo que insistió en la urgencia de esclarecer los hechos y garantizar el respeto a los derechos humanos.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial que confirme su situación legal o su ubicación.

Historias recomendadas: