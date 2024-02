El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, descartó que en Oaxaca o Nayarit exista una alerta ante cuatro casos que clínicamente parecen compatibles con rabia.

El funcionario detalló que en Oaxaca tres menores de edad (de 8, 7 y 2 años), fueron mordidos por uno o varios murciélagos y tienen un cuadro clínico que parece rabia, pero se están realizando las pruebas de laboratorio correspondientes para determinarlo.

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que aunque todavía no se confirma el diagnóstico, los menores ya están recibiendo el tratamiento indicado para rabia. Dos de los niños se encuentran graves.

El otro caso se presentó en Nayarit; se trata de una mujer de 29 años de edad que fue mordida por un gato semidomesticado y que también presenta un cuadro clínico parecido al de la rabia, por lo cual también se le están realizando las pruebas de laboratorio necesarias.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la rabia es “prácticamente mortal en todos los casos”.

En ambas situaciones, el funcionario descartó emitir una alerta, pues se trata de casos individuales.

López-Gatell recordó que el virus de la rabia se transmite generalmente por zoonosis, es decir por animales, y dijo que se trata de una enfermedad que no es eliminable: “No se puede eliminar la rabia porque se transmite entre animales silvestres, como murciélagos, coyotes, tejones y mapaches”.

Por ello no es necesario emitir una alerta, porque no hay una acción que se pueda eliminar. La rabia está presente en México y en el mundo; no se puede eliminar ni es factible vacunar a los animales silvestres, precisó.

Sin embargo, destacó que México obtuvo un certificado por la eliminación de la rabia humana transmitida por perros.

