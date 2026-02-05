Reconocen al AICM Como el Tercer Aeropuerto Más Puntual del Mundo en 2025.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue reconocido como el tercer aeropuerto más puntual del mundo en 2025 dentro de la categoría de grandes aeropuertos, de acuerdo con el informe On Time Performance Review 2025, elaborado por la consultora internacional Cirium, especializada en análisis de datos aeronáuticos.

El aeropuerto capitalino, administrado por la Secretaría de Marina (Semar), alcanzó una puntualidad del 86.55%, medida basada en los vuelos que operaron dentro de un margen de hasta 15 minutos respecto a sus horarios programados.

Con este resultado, el AICM se ubicó dentro del Top 20 mundial, por detrás de los aeropuertos internacionales Arturo Merino Benítez, de Santiago de Chile, que ocupó el primer lugar, y Rey Khalid, de Arabia Saudí, el segundo lugar, en la clasificación correspondiente a grandes terminales aéreas.

El reconocimiento fue entregado durante un evento encabezado por el subsecretario de Marina, almirante José Barradas Cobos, en representación del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

El galardón fue otorgado por el CEO de Cirium, Jeremy Bowen, quien destacó el desempeño operativo del aeropuerto mexicano.

¿Por qué mejoró el AICM?

De acuerdo con la Semar, la mejora en los niveles de puntualidad fue resultado del reordenamiento de los slots y su cumplimiento estricto, así como del trabajo coordinado de la comunidad aeroportuaria, que incluye aerolíneas, prestadores de servicios, control de tránsito aéreo, autoridades y la administración del propio aeropuerto.

Este es el segundo año consecutivo en que el AICM recibe un reconocimiento por su puntualidad a nivel global. En 2024, el aeropuerto capitalino obtuvo la misma posición en la clasificación internacional.

Según la Semar, desde que asumió la administración del AICM en 2022, los indicadores de puntualidad han mostrado una mejora sostenida. Los indicadores han sido los siguientes:

En 2022, 76.01%

En 2023, 79.42%

En 2024, 84.04%

En 2025, 86.55%

Recibimos reconocimiento por ser el tercer lugar en puntualidad durante 2025, en la categoría de grandes aeropuertos a nivel mundial, por parte de Cirium, empresa líder en análisis de datos aeronáuticos. https://t.co/as4GLznc0V @aeropuertos_GAM ✈️ @SEMAR_mx 📊@cirium pic.twitter.com/NkftNPWmEU — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) February 4, 2026

El reconocimiento se da en un contexto en el que el aeropuerto realiza obras de remodelación para mejorar las condiciones físicas de sus dos terminales, trabajos que, según las autoridades, no han afectado la seguridad ni la operación de los vuelos.

Además, se enmarca previo a la realización del Mundial de Futbol 2026 que México organizará junto a Canadá y Estados Unidos, donde tan solo el AICM proyecta llegar a 50 millones de pasajeros atendidos, gracias al flujo de viajeros que llegarán al país para asistir a la justa deportiva.

Con información de EFE

ASJ