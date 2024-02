La reforma electoral es tema que domina en el Senado en espera de que la Cámara de Diputados vote la iniciativa para modificar la Constitución en la materia, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Video: PRI Anuncia Voto en Contra de la Reforma Electoral

Los presidentes de los órganos de gobierno del Senado se declararon listos para abordar la reforma constitucional, si es que se aprobara o el plan B con una reforma de menor nivel, sólo de las leyes secundarias.

Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva, dejó claro que él sí apoya la propuesta de reforma constitucional del presidente y cualquier secundaria.

Ricardo Monreal, en entrevista por separado, manifestó sus dudas de que los diputados logren la mayoría calificada para una reforma constitucional.

Y aseguró que él no apoyará modificaciones secundarias contrarias a lo que hoy establece la Carta Magna:

Yo espero que la sensatez prevalezca, no se puede legislar en una ley reglamentaria sin haber modificado la Constitución, no se podría; y ese asunto no habría ministro de la Corte que votara a favor de la constitucionalidad y una norma que infringe la disposición constitucional, y el Legislativo debe actuar con prudencia, con sensatez. No puede precipitarse ni dejarse presionar de sectores ni de nadie, no puede el Legislativo abandonar su papel de mediador de un ente neutro, de un ente sereno y sensato que pueda generar condiciones de gobernabilidad