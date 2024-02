Pese a los reclamos de la oposición, se dio la primera lectura al dictamen de Reforma Electoral, también conocido como Plan B. Será hasta este miércoles cuando el dictamen se discuta y vote en el pleno.

Durante la sesión, el panista José Alfredo Botello Montes (PAN) pidió que no se diera la primera lectura al dictamen, pues acusó que no ha cuplido con los trámites señalados en el reglamento del Senado, pues las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, no han sesionado de manera conjunta.

Te recomendamos: ¿Qué Cambios Hizo el Senado a Minuta de Reforma Electoral?

Sin embargo, la senadora de Morena, Verónica Noemí Camino Farjat reviró, y señaló que en la reunión de comisiones unidas, de este lunes, no se presentaron los integrantes de la oposición y por ello, se determinó trabajar por separado las comisiones.

La sesión continuó y se emitió la declaratoria de publicidad, para distribuir el dictamen a todos los senadores para su discusión este miércoles.

El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, confirmó que será hasta mañana cuando se discuta y vote en el pleno el denominado “Plan B” de la Reforma Electoral.

En conferencia de prensa, el morenista informó que este acuerdo se anunció previamente a los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias en el Senado.

Consideró que el Plan B “es prácticamente un nuevo sistema electoral”, y el hecho de no conceder que se votara rápidamente, dijo, tuvo resultados como el que todos conocieran el contenido de los dictámenes.

Todos los legisladores tuvieron acceso a conocer el dictamen desde el jueves, tuvimos viernes, sábado, domingo, lunes y ahora para leerlo

En tanto, sostuvo que seguirán las negociaciones con el personal de la Consejería Jurídica y de la Secretaría de Gobernación a fin de que se acepten más correcciones al proyecto a la minuta aprobada en la Cámara de Diputados, a fin de “limpiar inconstitucionalidades”.

LAV