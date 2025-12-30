Refuerzan Seguridad con Plan Michoacán por la Paz: Estos Son los Avances de los Operativos

El Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, dio a conocer hoy, 30 de diciembre de 2025, que en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, fuerzas federales y autoridades locales intensificaron las acciones de seguridad y proximidad social en zonas estratégicas del estado, con especial atención en huertas de aguacate y limón, así como en empacadoras e industrias del sector cítrico. En N+ te compartimos los avances de los operativos.

Los operativos fueron encabezados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con corporaciones estatales y municipales. Las labores incluyeron patrullajes preventivos y recorridos a pie para fortalecer la presencia institucional y el contacto directo con productores y trabajadores.

Las acciones se desplegaron en Uruapan, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, Lázaro Cárdenas y Chinicuila, zonas consideradas prioritarias por su actividad agrícola y económica.

Resultados del operativo

De acuerdo con el balance oficial, del 10 de noviembre al 29 de diciembre de 2025, el trabajo conjunto permitió:

La detención de 278 personas.

El aseguramiento de 140 armas de fuego, más de 11 mil cartuchos y 598 cargadores.

La recuperación de 238 vehículos.

El decomiso de 190 artefactos explosivos improvisados y 53 kilogramos de material explosivo.

La incautación de 766 kilogramos de metanfetamina, así como 28,800 litros y 15,300 kilogramos de sustancias químicas.

La inhabilitación de 18 campamentos y 43 tomas clandestinas.

El Gabinete de Seguridad informó que mantendrá la presencia territorial en Michoacán con el objetivo de preservar la tranquilidad de la población y brindar condiciones de seguridad a los sectores productivos, particularmente en regiones donde la actividad agrícola

