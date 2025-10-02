Registro de Madres Solteras para Vivienda 2025: ¿Cuándo Dan Resultados en Conavi? Fecha Estimada

Este jueves 2 de octubre concluyó la segunda etapa de Registro de Vivienda para el Bienestar, que busca brindar oportunidades de tener un domicilio digno a personas que viven en zonas de marginación o vulnerabilidad social. Entre los grupos de prioridad se encuentran las madres solteras y mujeres jefas de familia, por lo que en N+ te explicamos cuándo dan a conocer los resultados con Lista de Preseleccionados.

En palabras del director general de Conavi, la Segunda Etapa de Registro de Vivienda para el Bienestar busca acercar el Programa de Vivienda para el Bienestar a más personas del país, mediante un proceso justo y sin intermediarios.

Si bien días atrás abrió un proceso de registro para Madres Trabajadoras a un apoyo económico del Bienestar, esta convocatoria para Vivienda busca acercar la oportunidad de mejorar la calidad de vida de Madres Solteras, y Jefas de su Familia, así como de sus hijos.

¿Cuándo publican Lista de Preseleccionados a Vivienda del Bienestar? Fecha Estimada

Todas aquellas madres solteras que realizaron su registro al Programa de Vivienda para el Bienestar, además de otros sectores de alta marginación o vulnerabilidad, que participaron en la convocatoria tienen que saber cuánto dan a conocer los resultados.

Y es que luego de que cerró la convocatoria el 2 de octubre de 2025, la Comisión Nacional de Vivienda para el Bienestar (Conavi) dio a conocer que el siguiente paso corre a su cargo. Ello dado que evaluará las solicitudes en un plazo máximo de 20 días hábiles.

Por lo que se prevé que sea en la última semana de octubre y la primera de noviembre cuando den a conocer el listado preliminar de personas preseleccionadas. La publicación de resultados se hará a través de la página oficial, así como en puntos estratégicos de las zonas de intervención.

¿Cómo se notificará a Madres Solteras y Jefas de Familia sobre resultados de Conavi 2025?

De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda para el Bienestar (Conavi), las personas que resulten preseleccionadas serán contactadas por llamada, SMS o WhatsApp para programar una visita domiciliaria de verificación.

En esta visita se confirmará la información proporcionada, y en caso de ser necesaria, se solicitará documentación adicional.

¿Qué documentos hay que presentar en la visita domiciliaria?

Una vez que se haya establecido hora y fecha para visita domiciliaria, los documentos a presentar son los siguientes:

Acta de Nacimiento CURP Identificación Oficial Vigente Certificado de No Propiedad Carta de Derechohabiencia Comprobante de Domicilio no mayor a tres meses Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos Comprobante de Estado Civil De ser el caso, certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud



