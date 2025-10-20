Requisitos Apoyo Bienestar de 600 Mil Pesos: Esto Piden a Hombres y Mujeres en Registro

En México existe un Programa del Bienestar que apoya a hombres y mujeres para que adquieran una vivienda. Se trata de un beneficio económico con valor de 600 mil pesos, al que los interesados deben hacer registro en los tiempos y módulos que establece la Comisión Nacional de Vivienda para el Bienestar.

De hecho la CONAVI dio a conocer que este lunes 20 de octubre de 2025 se instalarían los Módulos de la Tercera Etapa de la Primera Fase de Registro en los estados correspondientes, cuya dirección se puede consultar en la página web de esta Comisión del Gobierno de México.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el apoyo económico de 600 mil pesos?

El Programa de Vivienda para el Bienestar tiene como propósito garantizar una vivienda adecuada, priorizando a las personas que viven en condiciones de alta marginación, en comunidades indígenas o que enfrentan carencias sociales. Entre los requisitos específicos están:

Ser mayor de edad El ingreso familiar no debe ser superior a dos salarios mínimos No tener vivienda propia No ser derechohabiente del Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro No haber recibido apoyo previo de CONAVI

¿Qué documentos hay que presentar para iniciar Registro CONAVI?

Como en etapas anteriores, el registro es personal e intransferible y sólo se puede realizar en los Módulos que estableció CONAVI para este fin.

Allí, personal de la Comisión Nacional de Vivienda verificará la documentación de hombres y mujeres solicitantes en la Cédula de Diagnóstico y posteriormente les entregará un folio de registro.

Los documentos que deben presentar los solicitantes en original y copia, son:

Identificación Oficial Vigente con Fotografía (INE o equivalente)

CURP Actualizado

Comprobante de Domicilio (No mayor a tres meses)

¿Cómo saber qué Módulo me corresponde para Registro CONAVI?

Hombres y mujeres que estén interesados en el apoyo de 600 mil pesos que otorga Conavi pueden consultar el mapa interactivo en el micrositio de Conavi para identificar si en su estado o municipio se habilitó Módulo de Registro CONAVI.

Es importante mencionar que las fechas y horarios de registro varían según la entidad y municipio. Por lo que los interesados se deben mantener atentos a la información proporcionada por funcionarios.

