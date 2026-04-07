¿Cómo Va el Rescate en la Mina Santa Fe? Activan Métodos para Llegar a Trabajadores Atrapados

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) compartió hoy 7 de abril de 2026 avances sobre el rescate en la mina Santa Fe, en Sinaloa, y detalló los métodos que aplican para llegar a los trabajadores atrapados.

El accidente en la mina Santa Fe dejó cuatro trabajadores atrapados; sin embargo, hasta la mañana de este martes aún hay tres que no han podido salir.

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Activan métodos para llegar a mineros atrapados

La SSPC informó que para la localización de los tres mineros atrapados se ha optimizado el sistema de achique mediante el montaje de una segunda línea de conducción en la electrobomba principal.

En la maniobra se incluyó la integración de un adaptador para doble descarga, al tiempo que se gestiona la incorporación de una tercera línea de conducción para incrementar el desfogue y optimizar los tiempos de evacuación hídrica en el área de trabajo.

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En esta labora de búsqueda participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), autoridades del estado de Sinaloa, brigada USAR (Urban Search and Rescue / Búsqueda y Rescate Urbano) y personal de la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V., operadora de la mina Santa Fe.

Actualmente, el sistema sostiene un caudal de extracción de 9.5 litros por segundo, lo que equivale a un volumen desalojado de 34,200 litros por hora, manteniendo la estabilidad del flujo de salida de agua.

Se instalaron dos genéfonos al interior de la mina (dispositivos de telefonía sin necesidad de energía externa o baterías), para mantener una comunicación confiable entre los elementos del equipo de exploración.

También han seguido las sesiones informativas con los familiares de los mineros para mantenerlos al tanto de los trabajos realizados y del programa de acciones técnicas por ejecutar.

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