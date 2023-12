Restablecen Cuenta de Vicente Fox en X tras Un Mes Suspendida

Luego de un mes de estar suspendida por un mes, la cuenta del expresidente Vicente Fox en X, antes Twitter, fue restablecida, aunque el político no ha publicado nada por el momento.

El 25 de noviembre cuando el guanajuatense se vio envuelto en una polémica cuando se refirió a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León y entonces precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, como "dama de compañía".

Mariana, hoy precandidata de MC a la presidencia municipal de Monterrey, descalificó lo dicho por Fox Quesada y le dijo que era una mujer, "soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre".

En su posteo, Rodríguez enfatizó:

No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar