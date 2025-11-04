Resultados Loteria Nacional Hoy 4 de Noviembre 2025: Lista Ganadores y Premios Sorteo Mayor 3991

¿Decidiste tentar a la suerte? Si compraste 'cachito' para el Sorteo Mayor 3991 de la Lotería Nacional que se celebra este 4 de Noviembre de 2025, en N+ te damos a conocer la lista completa de números ganadores y sus premios.

El Sorteo Mayor 3991 rinde homenaje al Día Internacional de las Bibliotecas, y en específico a la Biblioteca Especializada en diplomacia mexicana, la cual es parte del Acervo Histórico Diplomático y forma parte de la Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico (RBACH).

A las 20:00 horas de este martes se realiza la transmisión en vivo desde el edificio de la Loteria Nacional, misma que se puede seguir en vivo desde el canal oficial de YouTube. En el Salón de Sorteos, los 'Niños Gritones' dan a conocer los números ganadores.

Dado que todos los martes se realiza el Sorteo Mayor, aquí puedes consultar los resultados de la Lotería Nacional del 28 de octubre, que fue el inmediato anterior. Además de dónde cayó el Premio Mayor de dicho Sorteo Tradicional.

Números ganadores Sorteo Mayor 4 de Noviembre 2025: Resultados

El listado con los números ganadores del Sorteo Mayor 3991 de la Lotería Nacional que rinde homenaje al Día Internacional de las Bibliotecas podrás encontrarlo a continuación. Los resultados también se reflejan a partir de las 20:00 horas en la página de la Lotería Nacional.

El número 29327 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor

El número 14623 obtiene premio de 2,550,000

El número 15084 obtiene premio de 900, 000

El número 41015 obtiene premio de 240, 000

El número 24480 obtiene premio de 240, 000

El número 14142 obtiene premio de 240, 000

El número 30764 obtiene premio de 240, 000

El número 58486 obtiene premio de 120, 000

El número 31850 obtiene premio de 120, 000

El número 44098 obtiene premio de 120, 000

El número 51376 obtiene premio de 120, 000

El número 01809 obtiene premio de 120, 000

Estos fueron los números premiados de este martes 4 de noviembre 2025. Foto: Captura video Youtube.

¿Cómo ver en vivo Sorteo Mayor 3991 de Lotería Nacional Hoy?

La transmisión del Sorteo Mayor 3991 de este martes 4 de noviembre de 2025 se puede seguir en vivo a través del canal de Youtube de la Lotería Nacional. Sólo hay que ubicar el apartado de Sorteos Tradicionales. Específicamente el "Sorteo Mayor 3991: 12 Noviembre Día Nacional del Libro, 24 Octubre Día Internacional de las Bibliotecas".

¿Cómo saber si gané en el Sorteo Mayor 3991 de Lotería Nacional?

Hay tres formas de consultar si tu número resultó entre los premiados de este 4 de noviembre de 2025:

Lista de Premios: Se consulta en los expendios de Lotería Nacional al día siguiente del sorteo.

Se consulta en los expendios de Lotería Nacional al día siguiente del sorteo. Verificador de cachitos: Se deben colocar los datos requeridos en el Verificador de Premios de la página web de la Lotería Nacional.

Se deben colocar los datos requeridos en el Verificador de Premios de la página web de la Lotería Nacional. Redes Sociales: En las cuentas oficiales de la Lotería Nacional también se publican diariamente los resultados de todos los sorteos.

¿Cuánto Cuesta un "Cachito" del Sorteo Mayor 3991?

Un cachito del Sorteo Mayor cuesta 30 pesos

Una serie (20 cachitos) del Sorteo Mayor cuesta 600 pesos

Tres series (60 cachitos) del Sorteo Mayor cuestan 1 mil 800 pesos

Historias Recomendadas