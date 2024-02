El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que nunca ha traicionado a la 4T.

Te recomendamos: 'No Voy de Vacaciones': Monreal sobre Viaje a España

Luego de que su compañera Citlalli Hernández y otros senadores de su bancada lo cuestionaran por no respaldar al presidente López Obrador, Monreal dijo que sí está con él.

“Yo estoy con el presidente, pero no formo parte de un coro incondicional de seguimiento. O sea, yo estoy con el presidente, pero tengo mi opinión propia, mi criterio… Eso no es malo… ¿Usted no ha traicionado al movimiento?... Nunca, nunca he traicionado al movimiento. Bueno, tan nunca lo he traicionado, que todas las reformas que al presidente le interesaban, como movimiento y como titular del Ejecutivo que presentó como iniciativas, salieron, incluyendo nombramientos que no fueron fáciles, incluyendo nombramientos que no fueron cómodos y que su desempeño debe ser valorado”, aseguró Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

Monreal incluso dio por concluida la crisis que se presentó un día antes en su bancada, cuando le reclamaron falta de apoyo al presidente para la marcha del próximo domingo.

Ofrecen disculpa a Monreal

En una nueva reunión hasta una disculpa le ofreció el senador José Antonio Álvarez Lima por ofenderlo, reveló.

“Cuando él se disculpa, que fue la primera intervención, yo también le dije que sí, porque si yo hubiera ofendido también ofrecía lo mismo con humildad. Esa es la verdad… ¿O sea, sí lo ofendió?... Ofreció una disculpa y él hizo votos por mantener la unidad... La verdad es que fue un ambiente muy distinto al de ayer, fue un ambiente distendido, amigable, de camaradería… Ahora el grupo recobra su unidad, supera la crisis temporal, espontánea, momentánea e impera la sensatez, impera la cordura en todos, y recibí muchas muestras de solidaridad individual”, precisó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

Monreal afirmó que, aunque sería un placer ir a la marcha convocada por el presidente, deberá cumplir el compromiso de ir a Madrid para encabezar los trabajos de la interparlamentaria en aquel país.

El acuerdo con su bancada fue que irían simpatizantes de los 3 aliados de Morena en el Senado: PT, PES y PVEM, pero además el presidente del Senado, Alejandro Armenta, supervisará el apoyo a la marcha personalmente.

Morena mantendrá unidad en lo fundamental: Monreal

Ricardo Monreal afirmó que la fracción parlamentaria mantendrá la unidad y cohesión en los temas fundamentales, como el caso del proyecto para prohibir el uso de plaguicidas altamente peligrosos.

El senador sostuvo que, para prohibir el glifosato y otros productos de ese tipo, se debe tener una base científica que permita sustituir este compuesto, pues es difícil producir sin herbicidas.

“Los auténticos productores están preocupados, pues, aunque están de acuerdo en usar un sustituto orgánico, aún no se ha inventado, lo que pone en riesgo la producción de alimentos”, explicó.

Para finalizar señaló que lo importante es que el grupo recobró su unidad, superó la crisis momentánea y temporal. Lo que sucedió en la Reunión Plenaria de este jueves fue una convocatoria para mantenerse cohesionados hasta el fin de la Legislatura.

Con información de Claudia Flores

HVI