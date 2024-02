La bancada de Morena se enfrentó en una reunión privada, previa a la sesión de este miércoles en el Senado. Hubo diferencias y también reclamos, incluso hacia su coordinador Ricardo Monreal.

Y aunque no revelaron detalles, sí dejaron claro que hubo reproches a su coordinador, Ricardo Monreal, porque no asistirá a la marcha del próximo domingo convocada por el presidente López Obrador. Todo porque Monreal prefirió encabezar la delegación de legisladores que irá a la interparlamentaria a Madrid, España.

Pero el resto de los senadores y diputados morenistas que pensaban viajar, cancelaron su participación.

Irán a la marcha, como es el caso del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, quien ejemplificó:

Prioridades son prioridades: primero que nada, apoyemos a nuestro presidente y al proyecto. Por lo tanto, me da gusto que sean los primeros en saber que no asistiré a la reunión de Madrid

César Cravioto, senador de Morena, se sumó a la postura.

La senadora Citlalli Hernández, que además se desempeña como secretaria general de Morena, dejó claro que hay diferencias con su coordinador.

"Yo no estoy de acuerdo en algunas posturas del senador Ricardo Monreal, que lo alejan de las posturas del presidente, pero es su derecho y se lo respetamos en Morena, sólo para muchos de nosotros son tiempos de definiciones. Hay dos proyectos de nación en disputa y, si nos preguntan, por lo menos a los que estamos aquí parados, estamos con el presidente de la República”, remarcó.

En entrevista por separado, Ricardo Monreal aseguró que está definido.

Sí viajará a Madrid, no asistirá a la marcha y enfrentará los ataques, que asegura, hay en su contra.

Yo ya estoy definido, no voy a revelar lo que ahí se discutió, las reuniones privadas quedan en privado. Pero los ataques que recibo, los voy a resistir porque sé de dónde vienen y sé cómo están orquestados. Sé resistir y voy a resistir, y voy a cumplir con mi responsabilidad de senador de la República; y una de las responsabilidades es asistir a reuniones interparlamentarias oficiales, me gustaría ir a la marcha, pero soy un hombre del deber, no un hombre del placer, no voy a un viaje de placer, ni a un viaje de vacaciones. No va a hacer falta nuestra presencia. Entonces no creo que haya alguien que nos extrañe y así evitamos cualquier fricción