El grupo parlamentario de Morena en el Senado no tiene en su agenda cambiar a su coordinador Ricardo Monreal, aseguró el presidente de la cámara Alta, Alejandro Armenta.

El presidente ha sido generoso con la circunstancia legítima que tiene el senador Monreal, y el grupo parlamentario de Morena no tiene en agenda, en este momento, ninguna situación en ese sentido. No hay ningún comentario en el grupo parlamentario de manera formal en ese sentido, está claro que es el coordinador y si hubiera una situación en contrario se dialogaría

Alejandro Armenta pidió ser justos con Ricardo Monreal ya que ha contribuido al trabajo legislativo. Recordó que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha reconocido.

Hemos escuchado al presidente, reconociendo la labor de los senadores y senadoras e incluso reconociendo la labor del senador Ricardo Monreal, quien ha contribuido. Hay que ser justos, yo creo que no es correcto esconder la cabeza, el senador Monreal en una legítima aspiración que tiene establece criterios en base al proyecto que él encabeza, pero en el marco de la tarea legislativa no ha habido ninguna iniciativa ni reforma constitucional donde él, donde su participación no haya sido fundamental para conseguir el voto de grupos de oposición, entonces creo que siendo justos hay que reconocer que ha contribuido al desarrollo del trabajo legislativo