Rubén Rocha Confirma Citatorio y Asegura: “No Tengo Nada que Temer”

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que comparecerá ante la Fiscalía General de la República (FGR) “con la frente en alto”, luego de recibir un citatorio relacionado con las investigaciones federales en curso.

A través de un mensaje difundido este sábado, Rocha Moya confirmó que durante la mañana recibió el requerimiento oficial por parte de la FGR y afirmó que no tiene nada que ocultar.

“Hoy, en horas de la mañana, recibí citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República. Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer”, expresó el mandatario con licencia.

Enrique Inzunza Confirmó Comparecencia ante la FGR

Rocha Moya sostuvo que su trayectoria pública respalda su actuar y aseguró que atenderá la solicitud de las autoridades federales conforme a derecho.

“Mi biografía testimonia lo que soy. Atenderé el requerimiento que me ha sido formulado por la FGR con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”, añadió.

FGR cita a Rubén Rocha Moya

El posicionamiento ocurre horas después de que la Fiscalía confirmara la emisión de citatorios a autoridades de Sinaloa y Chihuahua como parte de investigaciones derivadas de una acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, contra 10 ciudadanos mexicanos originarios de Sinaloa.

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