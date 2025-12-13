Rutas de la Salud en Nayarit: Así Es la Odisea para Llevar Medicamentos

Hace unos días el Gobierno federal informó que en los primeros tres meses de distribución de medicinas a través del programa Rutas de la Salud del IMSS Bienestar, se entregaron más de 70 millones de insumos a 8 mil centros de salud, algunos de muy difícil acceso donde la ayuda de las comunidades ha sido determinante.

Desde agosto pasado, siete cajas con medicamentos e insumos parten cada mes desde el almacén estatal de medicinas del programa IMSS Bienestar en Nayarit con rumbo a la comunidad de Potrero de la Palmita en el municipio del Nayar, ubicado a 2 horas de la capital del estado.

Al respecto Keny Valdemar de control de abasto de IMSS Bienestar en Nayarit, indicó:

Hoy las unidades reciben el medicamento directamente del almacén. Entonces se les entrega lo que necesitan. Esa es la gran diferencia en la realidad

Las siete cajas fueron subidas a un camión, uno de los 11 que envió la federación a Nayarit para el programa Rutas de la Salud. Durante hora y media hizo su recorrido hasta la cortina de la presa Aguamilpa.

Gregorio Sánchez, coordinador del IMSS Bienestar, Nayarit, señaló:

Esta Ruta de la Salud está dividida en dos vertientes, una que tiene que ver para todos los hospitales de aquí del estado que tenemos 17 y a los casi 300 Centros de Salud que tenemos que entregar

En el embarcadero de la presa Aguamilpa ya esperaban dos “ambulanchas”, unidades que se adecuaron desde febrero pasado para dar servicio de emergencia y conectar a los habitantes del municipio del Nayar.

"Aquí en Aguamilpa están alrededor de 14 localidades en el borde de la presa. (…) llevamos medicamento, insumos y red de frío”, precisó Gregorio Sánchez.

Para llegar a Potrero de la Palmita la vía más rápida es por agua. Por tierra se llega después de un día entero caminando. Veinticinco minutos después, las “ambulanchas” con las medicinas arribaron a esa comunidad wixárika.

Zeferino González, habitante de Potrero de la Palmita, ayudó a descargar las medicinas y a trasladarlas a la clínica de salud, que atiende a unos 600 habitantes. Las medicinas son cotejadas y contadas por personal de salud y representantes de la comunidad.

Zeferino González, asegura que los antialacranes son de los medicamentos que más hacen falta.

