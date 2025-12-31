Salud, Bienestar y Amor a Todas las Familias Mexicanas, Desea la Presidenta en Este Año Nuevo

La presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje con motivo del Nuevo Año 2026 a todas las familias mexicanas.

Para 2026 deseo salud, bienestar y amor a todas las familias mexicanas que viven dentro y fuera del país. ¡Feliz año nuevo!

En este LiveBlog puedes seguir todas la información sobre las celebraciones para recibir el Nuevo Año 2026 en México y el mundo.

En un video de un minuto, la Presidenta deseó todo lo mejor a todas las familias mexicanas, tanto a las que viven en el país como a los paisanos, y a los que se encuentran en otro lugar. "Que la pasen muy cerca de las familias", dijo.

Yo quiero desearles a todas y a todos: salud, mucho bienestar y, sobre todo, mucho amor a sus familias, a el prójimo y a nuestra patria, a México

Destacó que es un momento de reflexión, ya que siempre se hace un recuento de lo que ocurrió este año. En tanto, dijo, que el próximo año se seguirá dedicando en cuerpo y alma a México.

El próximo año me seguiré dedicando por el bien de todas y todos los mexicanos. Que viva México, y que vivan todas y todos ustedes. Feliz año

