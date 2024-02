Samuel García, gobernador de Nuevo León, destapó su intención de ser aspirante a candidato presidencial para 2024, luego de su participación en la Convención Nacional Democrática Extraordinaria de Movimiento Ciudadano.

Ahorita estamos concentrados en Nuevo León, falta mucho, y por eso dije muy claro que Movimiento Ciudadano tiene muchos y buenos candidatos, ahí me apunto como uno de ellos

De cara a la elección del 2024, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que Movimiento Ciudadano ha demostrado que puede ir solo y ganar elecciones

Recordó que para ganar su estado, Nuevo León, no fue necesaria ninguna alianza electoral.

Yo realmente no sé si vamos a ir juntos o en bola, solos o en coalición, lo que sí sé es que ya hemos demostrado, como en Nuevo León, que no ocupamos a nadie y que solos ganamos y que ganamos bien. Yo no sé quién vaya a ser el candidato, pero aquí tenemos gallos y mujeres fregonas