Sancionan a 9 Servidores Públicos de Pemex, CFE, Guardia Nacional e IMSS por Irregularidades

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que nueve servidores públicos de distintas dependencias federales fueron sancionados por diversas irregularidades administrativas, con castigos que van desde amonestaciones y suspensiones hasta destitución e inhabilitación por un año.

Las sanciones fueron impuestas a través de las Unidades de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como de los Órganos Internos de Control en la Guardia Nacional, Servicio Postal Mexicano, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo.

¿Quiénes son los sancionados?

En el caso de Pemex, José Z., responsable de la Residencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios, fue destituido e inhabilitado por un año tras no atender una demanda laboral.

Por parte de la Guardia Nacional, José V., subagente, así como Miguel O. y Yuri S., guardias, recibieron una suspensión de 30 días por presentar certificados sin validez oficial.

En Sepomex, Magdalena R., auxiliar postal, fue suspendida por 30 días por incurrir en faltas de respeto hacia una ciudadana.

Mientras tanto, en la CFE, Ruth M., oficinista comercial, recibió una suspensión de tres días por generar contrataciones de suministro de energía incumpliendo lineamientos aplicables.

Respecto al IMSS, Fernando C., médico familiar en una Unidad Médica de Alta Especialidad, fue sancionado con una amonestación pública tras incurrir en faltas de respeto contra una compañera de trabajo.

Asimismo, Rebeca A., subdirectora del SNDIF, recibió una amonestación pública por omitir expedientes en proceso de atención dentro de su rendición de cuentas.

En ASIPONA Manzanillo, Andrea L., jefa de departamento, fue acreedora a una amonestación privada por no elaborar bases de licitación con la información soporte requerida por la normativa.

La dependencia señaló que las sanciones fueron impuestas conforme a la ley y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de las faltas cometidas. También recordó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones.

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