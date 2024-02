El diputado federal Santiago Creel Miranda le cerró el paso al senador de Morena, Ricardo Monreal en sus aspiraciones por convertirse en el candidato de la oposición para la presidencia de la República.

Incluso advirtió que ninguno de los aspirantes va a ceder su espacio y “todos ellos van a competir, seguramente hasta el final”, manifestó.

Si el senador (Ricardo) Monreal desea tomar una decisión para apartarse de su grupo político será una decisión de él, pero de cualquier manera la mesa de diálogo va y por supuesto que si él se suma al esfuerzo de la oposición, al polo opositor, será bienvenido

Durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, el presidente de la mesa directiva subrayó que la mesa de diálogo y reconciliación a la que convocaron no significa la aceptación de un aspirante presidencial.

Te recomendamos: Monreal Confirma Diálogo con la Oposición

Significa, aseguró, un ejercicio que no existe en el país fuera del Congreso: “Lo que intentamos es que dos actores políticos que tenemos una ideología diferente nos sentemos a discutir sobre los grandes temas nacionales y que ese diálogo nos conduzca a una reconciliación”.

Qué es lo que yo veo, se preguntó. Y él mismo refirió “que los partidos de oposición, cuando menos los tres partidos que integran la alianza, establecieron a sus aspirantes con mucha claridad y ninguno de ellos va a ceder su espacio; todos ellos van a competir seguramente hasta el final”.

No obstante, acotó que quizá no todos compitan hasta el final. “Pienso que las y los aspirantes que somos vamos hacer una competencia hasta al final y no creo que alguien quiera dejar su espacio”.

Se trata, abundó el diputado del PAN, de que dos personas, “uno formado, sobre todo en estas últimas décadas en la izquierda mexicana y alguien como yo, de centrodemocrático, podamos sentarnos a platicar y a dialogar sobre esta reforma electoral”

En ese mismo sentido, abundó que el diálogo también abordaría “las cuestiones de la militarización y las situaciones que tienen que ver con el futuro del desarrollo de nuestra energía eléctrica, de nuestra política energética, de nuestra política medioambiental”.

Por ello , la mesa de diálogo y reconciliación a la que convocaron busca llevar a cabo un diálogo que lo significa el valor de las palabras: “Podemos hablar de hipócritas, traidores, leales, vende patrias, ese es el lenguaje, el diálogo que quiero sostener por tener ideas diferentes, opiniones críticas”.

¿Santiago Creel se postulará como presidente en 2024?

Incluso se le preguntó si está dispuesto a aventarse un quién vive con el senador Monreal por la candidatura presidencial en 2024.

No hemos planteado todavía ese ejercicio, pero si quiero decirle que voy con todo, estoy listo para liderar al partido

Santiago Creel puntualizó que habrá que ver, “si el partido así lo desea, en los términos y condiciones que lo acordemos, quién es él o la candidata de ese polo opositor. Pero yo estoy listo”.