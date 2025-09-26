SAT Reporta 22 Mil 843 Millones de Daño al Erario en Aduanas

El Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda informó ante diputados que en lo que va del año se han presentado 109 acciones penales por el ingreso ilegal de mercancías de procedencia extranjera, que causaron un daño al fisco por 22 mil 843 millones de pesos.

Erick Jiménez, administrador General de Auditoría de Comercio Exterior del SAT indicó:

Se han realizado procedimientos administrativos en materia aduanera, 330, embargando 7 mil 554 millones de pesos por mercancía que se presume que no pueda acreditar su legal estancia, integración de asuntos penales: hemos integrado 109 expedientes que han sido presentados con un perjuicio al fisco federal por 22 mil 843 millones de pesos

Al reunirse con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, junto con funcionarios de la Secretaría de Hacienda para explicar la iniciativa presidencial de reformas a la Ley Aduanera, el Administrador General de Auditoría de Comercio Exterior del SAT dijo que de enero a agosto se realizaron 205 verificaciones en operativos de alto impacto, que permitieron embargar 4 mil 564 millones de pesos de mercancías ilegales.

Que solicitaron la cancelación de 60 patentes aduanales y la suspensión de 22 mil 352 contribuyentes del padrón de importadores que incumplieron con las obligaciones fiscales aduaneras.

Al respecto el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Carlos Gabriel Lerma Cotera, precisó:

La evasión de impuestos y los actos ilícitos en materia de comercio exterior generan una competencia desleal y ponen en desventaja a la industria y al comercio nacional, causando pérdida de empleo y un menor crecimiento económico y de bienestar para las y los mexicanos, sectores muy sensibles para nuestro país como el calzado, el textil o hidrocarburos han tenido impactos muy severos por esta situación

El subsecretario Carlos Gabriel Lerma explicó que las reformas a la Ley Aduanera pretenden aumentar la competitividad y agilizar los procesos en la materia, así como la creación de un Consejo Aduanero que resolverá el otorgamiento de autorizaciones a las Agencias Aduanales.

Historias recomendadas:

Con información de Héctor Guerrero

LECQ