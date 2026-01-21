SCJN Determina Que Menores de Edad Tienen Derecho a Saber Quiénes Son Sus Padres Biológicos

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los menores de edad tienen derecho a saber quiénes son sus padres biológicos.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf propuso amparar a un hombre que desde hace 12 años buscó legalmente que la familia de su hijo le revele su identidad, por ser su progenitor.

Los ministros otorgaron el amparo, pero coincidieron en que la medida debe ser cautelosa, a fin de no dañar la salud mental y emocional del menor involucrado.

La ministra afirmó que se deben tomar todas las medidas para proteger al menor.

No dejo de advertir que confrontar a la persona menor de edad con información sobre su identidad biológica le generará impactos emocionales y propiciará afectaciones significativas en su vida. Por esta razón, la persona juzgadora deberá tener especial cuidado al determinar las medidas especiales de protección tendientes a mitigar el impacto negativo en la salud mental del menor”.

Juez debe tomar la decisión

Se precisó que, en casos similares, cada juez debe determinar la viabilidad de revelar el origen biológico a los infantes y, en caso de avalarse, debe haber un acompañamiento.

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Corte, agregó que especialistas deben participar en situaciones como la mencionada.

El juicio se inició en el año 2014. Ya vamos a cumplir 12 años con este juicio, el niño tenía en ese entonces cinco años y como bien refiere el ministro Giovanni, ya hoy tiene 16 a punto de cumplir los 17, pareciera, o sea, a simple vista pareciera que no representaría un riesgo esta información, como sí, a lo mejor sería más riesgoso, pues hace 10 años, hace 11 años, pero aún así hay tantas circunstancias en la vida cotidiana de cualquiera de nosotros que creo que sí, esto amerita que sea evaluado por un especialista y en función de eso darle las la información

Con información de Jessica Murillo

