SCJN Revoca Amparo que Frenaba Detención de García Cabeza de Vaca

Por unanimidad de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó el amparo que un juez federal le concedió al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para que no sea detenido por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Fue la Fiscalía General de la República (FGR) la que solicitó a la Corte atraer el asunto, luego de que un juez de Distrito frenara la orden de aprehensión. Argumentó que el juez federal con sede en Tamaulipas excedió sus facultades al exigir pruebas exhaustivas sobre la probable responsabilidad de los delitos.

Lenia Batres, ministra de la SCJN:

"El proyecto propone revocar la sentencia del Juzgado de Distrito, al considerar que exigió un estándar probatorio más alto del constitucionalmente previsto. Conforme al artículo 16 constitucional, para librar una orden de aprehensión, basta la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que la persona investigada lo cometió o participó en su comisión”.

Aunque los ministros aprobaron la propuesta de revocar el amparo, el Pleno rechazó la metodología que presentó la ministra Lenia Batres para llegar a esa conclusión, pues consideraron que asumió facultades del juez de control para verificar si se satisfacen o no los requisitos para el libramiento de la orden de captura.

Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la SCJN: “El proyecto no analiza los agravios de las autoridades recurrentes, sino más bien elude los planteamientos de los recursos de revisión, desborda la litis planteada e invade las atribuciones del juez de control y de la jurisdicción de amparo, para analizar de primera mano el acto originalmente impugnado, la orden de aprehensión, en vez de analizar la sentencia que concedió el amparo”.

Exgobernador García Cabeza de Vaca reacciona a sus redes

Minutos después de votado el asunto, el exgobernador García Cabeza de Vaca reaccionó en sus redes sociales. Aseguró que aún no hay ningún juicio definitivo, que seguirá su defensa en Estados Unidos y acusó a la Corte de perder autonomía.

Con el fallo de la Corte, la orden de aprehensión podrá ejecutarse cuando notifiquen la sentencia formalmente ante el juez.

