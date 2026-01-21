SCJN Vuelve a Atraer el Caso de Mario Aburto, Asesino Confeso de Luis Donaldo Colosio

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a atraer el caso de Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Con el voto de seis ministros, el máximo tribunal del país decidió atender la solicitud de atracción presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) y por el Tribunal Colegiado en Materia Penal que conoce del expediente. Ambas instancias pidieron a la Corte que fije criterios claros sobre el parámetro que debe aplicarse para analizar el procedimiento penal relacionado con el magnicidio de Colosio.

Daniel Álvarez Toledo, secretario general de Acuerdo de la SCJN aseguró:

“Cuyo tema es, cuál es el parámetro para analizar procedimiento penal sobre magnicidio bajo el sistema penal tradicional, a efecto de garantizar los derechos del quejoso y de la víctima, conforme a lo establecido en una ejecutoria previa de la entonces Primera Sala de este Tribunal”.

Revisarán sentencia de Mario Aburto

En 2023, Mario Aburto obtuvo un amparo que determinó que la pena correspondiente por el asesinato del candidato presidencial debía ser de 30 años de prisión, conforme al Código Penal de Baja California vigente en 1994, año del magnicidio, y no de 45 años como establece el Código Penal Federal. En octubre de 2024, la Primera Sala ordenó reponer el proceso para que se escuchara a las víctimas directas del crimen.

En diciembre de ese mismo año, el tribunal tuvo que suspender la sesión en la que retomaría la resolución, pues la FGR ingresó la solicitud de facultad de atracción ante la Corte y el Máximo Tribunal le dio trámite.

Previo a la discusión, la ministra Sara Irene Herrerías se declaró impedida de conocer el asunto, por haber participado en la investigación cuando era titular de la fiscalía de Derechos Humanos.

Sara Irene Herrerías, ministra de la SCJN señaló

“Están relacionados con el homicidio del entonces candidato a la Presidencia de la República, licenciado Luis Donaldo Colosio, cuya carpeta de investigación está radicada en la actual Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos por Personas Indígenas y Afroamericanas y en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la que fui titular por casi nueve años, de la fiscalía general de la República y cuya investigación estuvo a mi cargo durante mi gestión”.

En tanto, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos votaron en contra de atraer el asunto.

FGR no Procederá Penalmente contra Ningún Servidor Público Acusado por Mario Aburto

