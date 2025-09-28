Tormenta Tropical Imelda se forma en el Atlántico: Cuándo y a qué Hora se Convertirá en Huracán

Esta mañana de domingo 28 de septiembre se formó la Tormenta Tropical Imelda en el océano Atlántico, informó el Centro Nacional de Huracanes (National Hurricane Center, en inglés).

De acuerdo el servicio Meteorológico Nacional (SMN) este lunes a las 6 de la mañana la tormenta tropical Imelda se convertirá en Huracán categoría 1 a mil 035 kilómetros al este-noreste de Cancún, Quintana Roo y su fuerza se mantendrá hasta el 2 de octubre.

Será el 3 de octubre a las 06 de la mañana cuando el huracán a 2 mil 805 kilómetros al noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo, pierda fuerza para convertirse en Post-Tropical/Remanente.

Tropical Storm #Imelda Advisory 8A: Depression Becomes Tropical Storm Imelda. Tropical Storm Conditions Expected Over the Central and Northwestern Bahamas This Afternoon and Evening. https://t.co/tW4KeGdBFb — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 28, 2025

