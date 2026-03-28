Se Registra Sismo en Oaxaca de Magnitud 4.6

La madrugada de este 28 de marzo, se registró un sismo a 83 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

El Servicio Sismológico Nacional informó que fue de magnitud 4.6.

Precisó que el movimiento ocurrió a las 00:29 horas de este sábado.

Hasta el momento no se reportan daños.

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Con información de SSN

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