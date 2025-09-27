Se Restablece el Suministro Eléctrico al 100% en la Península de Yucatán

La noche de este viernes la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se restableció el suministro eléctrico al 100% en la Península de Yucatán, luego del apagón masivo que se registró poco después de las 14:00 horas.

En su comunicado la CFE indicó que recuperó el servicio en su totalidad de los 2 millones 276 mil usuarios en Campeche, Yucatán y Quintana Roo luego de la falla que provocó la salida de operación de 9 centrales del Sureste con 16 unidades.

Precisó que el restablecimiento ocurrió:

Al 16% de usuarios afectados en 57 minutos .

de usuarios afectados en . Al 26.5% en 2 horas 40 minutos .

en . Al 48% en 3 horas 41 minutos .

en . Al 63% en 4 horas 41 minutos .

en . Al 100% en 6 horas 21 minutos.

Además, señaló que se realizará el análisis técnico necesario para determinar la causa raíz y prevenir la recurrencia de este tipo de eventos.

Afectaciones por apagón

A las 2 de la tarde con 19 minutos, hora del centro del país, un apagón en la Península de Yucatán paralizó las actividades financieras y comerciales en ciudades como Mérida, Campeche y Cancún.

Colapsó el tránsito porque no había semáforos, las gasolinerías interrumpieron el servicio y muchos negocios cerraron, escuelas suspendieron actividades y las operaciones digitales se vieron afectadas por la falla en internet y telefonía.

Yucatán fue el estado más afectado, con 1.3 millones de usuarios, en medio de las altas temperaturas que alcanzaron los 38 grados y las lluvias.

Video: Apagón Masivo Afecta a Más de 2 Millones de Usuarios en Campeche, Yucatán y Quintana Roo

