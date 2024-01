AMLO Señala: Comunidades que Impiden Ingreso de Guardia Nacional ‘Protegen a Delincuentes'

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló hoy en torno a las comunidades que sufren embates del crimen organizado, como ocurrió en Chiapas, y les pidió confiar en la Guardia Nacional, aunque reconoció que aquellas que impiden su ingreso es porque “protegen a delincuentes”.

En comunidades como Chejel, en la sierra de Chiapas, se vive una situación grave de violencia, la cual ha orillado a suspender las clases y que los habitantes busquen refugio.

Al ser cuestionado sobre el tema durante la conferencia de prensa matutina de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que “estamos atendiendo, protegiendo al pueblo. Aprovecho para hacer un llamado a la gente de que no apoye a las bandas de delincuentes, entiendo que por temor tengan que asistir (a tomas de caminos o bloqueos), eso lo entiendo, pero que no ayuden a delincuentes”.

El Presidente aseguró que "(la población se puede proteger) con más presencia de la Guardia Nacional, que no impida la presencia de la Guardia Nacional, eso es lo otro, hay lugares donde no quieren que esté la Guardia Nacional, me consta".

(Había) sitios en donde no se podía conseguir un terreno para instalar un cuartel. Ahumada, en Chihuahua, por ejemplo, la carretera de Chihuahua a Juárez, no se podía. Ahí no se permitía hasta que lo logramos y ya está ahí el cuartel de la Guardia Nacional, yo fui a inaugurarlo.

López Obrador insistió en pedir a la población que ayude y confíe en la Guardia Nacional, pues "no está infiltrada por la delincuencia", y señaló que "si no quieren que esté es porque están protegiendo a delincuentes, así de claro, y entiendo que pueden estar siendo presionados, pero que estén conscientes que cuando puedan que no corran riesgo, no se metan".

En contraparte, dijo que las comunidades "no necesitan a estos grupos", y aprovechó para informar que este año se van a destinar 800 mil millones de pesos para las comunidades pobres en México, "eso nunca había sucedido".

Por último, al ser cuestionado acerca de si llamaría a pobladores a que no salga de sus comunidades, contestó: "Que los proteja la Guardia Nacional, esa es la instrucción que tienen, y están en todos lados".

