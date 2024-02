AMLO Respalda Reuniones con Criminales para Buscar Tregua ante Ola de Violencia

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró hoy 15 de febrero de 2024 que respalda las reuniones que se llevan a cabo entre líderes sociales, como obispos, e integrantes del crimen organizado, con el fin de lograr treguas ante la ola de violencia que se vive en distintas zonas de México.

El 14 de febrero, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, sin mencionar nombres, reveló que miembros de la Iglesia de Guerrero se reunieron con líderes de grupos criminales que operan en la entidad con el propósito de generar una tregua.

Tras reconocer que las condiciones impuestas por los líderes criminales tienen que ver con el reparto de territorios y eso no permitió lograr la tregua, González Hernández llamó a autoridades de los tres órdenes de gobierno a mediar con ellos para lograr la paz.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves en Acapulco, Guerrero, López Obrador fue cuestionado en torno a si el gobierno que él encabeza respalda dichas conversaciones a lo que contestó: "Sí, lo vemos muy bien, nada más que nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar".

Sí, (respaldaría) todos los que pueden ayudar. Lo hace la Iglesia, me consta en Michoacán, y lo hacen en todas partes.

López Obrador dijo que ve "muy bien" el hecho de que integrantes de todas las iglesias "participan, ayudan en la pacificación del país; creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz".

Sin embargo, reconoció que la responsabilidad de garantizar la paz y tranquilidad es del Estado, "eso debe quedar muy claro".

Por otra parte, pidió tener en cuenta a quienes buscan dejar la vida delictiva, pues consideró que quien "está en una banda tiene que andar a salto de mata, no está tranquilo, no vive en paz, y a cambio de qué: de la troca, de la camioneta último modelo, de las alhajas".

Ante señalamientos por su política de "abrazos, no balazos" insistió en que los delincuentes "son seres humanos; yo no soy fascista, no apuesto a que se resuelva la violencia con la violencia".

