Anuncian Bloqueos en Vías del Edomex y de Acceso a CDMX por Supuestas Extorsiones.

La noche de este miércoles se difundió una convocatoria para protestar contra las presuntas extorsiones de agentes ministeriales en Tecámac y otras zonas del Estado de México, cuyas movilizaciones se anunciaron para la mañana de este jueves 22 de enero.

En un cartel publicado en redes sociales y difundido en grupos de WhatsApp se indicó que ciudadanos mexiquenses llevarán a cabo bloqueos en diversas vialidades de acceso a la Ciudad de México, para manifestarse contra presuntos abusos, actos de corrupción, e impunidad que, señalan, persisten al interior de la Fiscalía del Estado de México.

Sin embargo, las protestas no cuentan con el respaldo de alguna organización en específico. Solo se precisó que las concentraciones serán a partir de las 8:00 horas.

¿Qué exigen?

De acuerdo con el llamado, las movilizaciones se mantendrán hasta que la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, atienda sus demandas.

Entre las principales exigencias se encuentran el fin de la corrupción, el acceso a una "justicia real" y el respeto a la ciudadanía.

"¡YA ESTAMOS HARTOS! De la Fiscalía y de sus agentes corruptos. El pueblo del ESTADO DE MÉXICO ya no aguanta más abusos, extorsiones ni impunidad", se indicó en la convocatoria.

Video: Exhiben Presuntos Actos de Extorsión por Policías del Edomex en la México-Pachuca.

¿Qué vialidades podrían ser bloqueadas?

Las vialidades que podrían verse afectadas son las siguientes:

México–Pachuca

México–Texcoco

Vía Morelos

Avenida López Portillo

Zona de Periférico

Vías de Tecámac

Zona de Los Héroes

Tramo de Zumpango

Punto de El Vigilante

Los organizadores advirtieron que el objetivo de la protesta es visibilizar el descontento social y presionar a las autoridades estatales para que atiendan las denuncias planteadas, bajo el argumento de que "el silencio también es complicidad".

Indagan supuestas extorsiones de ministeriales

La noche de este miércoles, casi en las mismas horas en que circuló la convocatoria, la Fiscalía del Estado de México informó que suspendió de sus cargos a 10 policías de investigación, a quienes indaga por su presunta participación en extorsiones en Tecámac y zonas aledañas.

Los elementos ministeriales, un coordinador regional, tres mandos y seis agentes, fueron concentrados en las oficinas centrales de la FGJEM, en Toluca, mientras se determina su presunta responsabilidad.

La investigación de oficio fue luego de que en los últimos cinco días, usuarios difundieron videos y fotografías de los supuestos agentes ministeriales que los extorsionaron en Tecámac y otras zonas de la México-Pachuca, así como en Ojo de Agua, Zumpango, y otras áreas cercanas.

A través de denuncias anónimas, contaron sus casos y el modus operandi en que eran detenidos bajo amenazas de fabricarles delitos si no accedían a dar sumas que iban de los 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos o cantidades mayores.

ASJ