Dan Prisión Preventiva a Jaciel Antonio "N", "El Pelón", Reclutador de Homicidas de Carlos Manzo

Este martes 25 de noviembre 2025, se llevó a cabo la audiencia inicial de Jaciel Antonio "N", "El Pelón", señalado como reclutador de jóvenes en centros de rehabilitación, entre ellos, el supuesto homicida del alcalde Carlos Manzo, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre, durante la celebración de Día de Muertos.

Antes de las 17:00 horas de hoy terminó la audiencia, el juez de Control ordenó prisión preventiva oficiosa contra “El Pelón”, por los delitos de cohecho y extorsión agravada.

Noticia relacionada: Cae Jaciel Antonio ‘N’, Responsable de Reclutar a 2 Implicados en el Homicidio de Carlos Manzo

Los delitos que se le imputan al "Pelón"

Cohecho, porque ofreció 5 mil pesos a los policías para que no lo detuvieran.

Extorsión agravada, porque de acuerdo con la fiscalía. "El Pelón" exigió a la señora María Esther Aceves Constantino un pago de 10 mil pesos, porque presuntamente ayudó a su hijo Fernando Josué, menor de edad y a su amigo, Víctor Manuel- el agresor del alcalde de Uruapan- ya que ambos habían sido detenidos por vender droga y "El Pelón" había pagado 5 mil pesos por cada uno de ellos.

Sin embargo, en ningún momento, la Fiscalía del estado acreditó, argumentó o presentó pruebas de que el detenido hubiera reclutado a los dos menores, para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Será el próximo domingo 30 de noviembre, cuando se resuelva si se le vincula a proceso o no, luego de que la defensa pidió la duplicidad del término constitucional.

"El Pelón" reclutó a jóvenes en centros de rehabilitación

Jaciel Antonio "N" fue detenido ayer, así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de X:

Jaciel Antonio “N”, identificado como reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a células delictivas.

Labores de investigación señalan a Jaciel Antonio “N” como responsable de reclutar a dos personas que participaron en el homicidio de Carlos Manzo

VIDEO: Detienen a "El Pelón", Presunto Reclutador de Involucrados en el Asesinato a Carlos Manzo

"El Pelón" habría reclutado a Víctor Manuel, quien era originario de Paracho, Michoacán y que fue abatido cuando ya había sido detenido. También reclutó a Fernando Josué, otros de los menores de edad que habrían sido reclutados por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Con información de Mario Torres

Historias recomendadas: