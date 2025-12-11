Julio César Chávez Jr: En Audiencia de 10 Minutos, Juez Extiende Plazo de Investigación

El boxeador que se encuentra en libertad condicionada en México, se presentó a su audiencia con el juez de Distrito Édgar Alejandro Domínguez, en la cual se autorizó extender el plazo de investigación del caso tanto para la Fiscalía General de la República como para la defensa del boxeador.

La audiencia que duró aproximadamente 10 minutos, se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora, en la cual, el juez aprobó dar 3 meses más para la investigación complementaria.

Noticia relacionada: Hijo de Julio César Chávez Regresa al Boxeo en Diciembre Pese a Libertad Condicional

Lo citan a su próxima audiencia en 2026

Con esto, su próxima audiencia judicial está programada para el 24 de febrero de 2026, en el mismo Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo.

El hijo de Julio César Chávez seguirá su proceso en libertad condicionada. Mientras que su equipo, afirma que se mantiene en pie su regreso al ring el 24 de enero de 2026 en la Arena Potosí contra Ángel Julián.

VIDEO: Julio César Chávez Jr.: El Boxeador Mexicano Retoma Entrenamientos tras Salir de la Cárcel

¿De qué se le acusa Julio César Chávez Jr?

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó la detención de Julio César Chávez Jr, la cual ocurrió el pasado 2 de julio de 2025 en Studio City, California por motivos migratorios.

Un día después, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el 3 de julio de 2025 que Julio César 'C' tiene orden de aprehensión en México. En un comunicado indicó que cuenta con una orden de aprehensión en México, desde marzo de 2023.

En agosto, un mes después de su detención en EUA, fue deportado a México.

Estos son los delitos por los que se le investiga:

Delincuencia organizada

Tráfico de armas

Historias recomendadas: