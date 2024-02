Capturan a Hombre que Golpeó a Empleada de Tienda de Deportes en Naucalpan

La Fiscalía del Estado de México detuvo a Braulio "N", quien es investigado por agredir físicamente y hostigar a Sarahí, una empleada en el interior de un establecimiento de deportes en Naucalpan, Estado de México.

El video de la agresión comenzó a circular en las redes sociales y se viralizó de inmediato, causando la indignación de los usuarios que empezaron a pedir justicia para la joven.

La detención fue resultado de un cateo ejecutado en un inmueble ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, de la Ciudad de México, informó la fiscalía.

El detenido será trasladado un centro de justicia de la Fiscalía del Estado de México y finalmente ingresado a un centro de reinserción social donde la autoridad judicial resolverá su situación legal.

VIDEO: Resguardan Autoridades Domicilio de Mujer Golpeada en Naucalpan

De acuerdo con el testimonio del padre de Sarahí, joven agredida al interior del establecimiento, Braulio 'N' era el encargado de la tienda deportiva y su molestia surgió a raíz de un error que él mismo cometió, al parecer por perder unas facturas.

Me comentó mi hija que (fue) por unas facturas de un reembolso económico (por eso) se puso en ese estado (violento). Me imagino que sufrió una crisis de ansiedad o no sé. Eso fue lo que (mi hija) nos explicó anoche cuando tratamos de auxiliarla