Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 24 de Mayo 2026
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Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje
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Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 24 de mayo de 2026 en distintos puntos de México.
De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.
Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.
A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.
Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy
03:06 horas. Quedó libre la circulación en Puebla tras un accidente vial cerca del km 11 de la carretera Cuacnopalan–Oaxaca; autoridades piden manejar con precaución.
01:11 horas. Se registró cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 10.5 de la carretera Córdoba–entronque Boticaria, en Veracruz.
01:03 horas. Autoridades reportaron neblina en la autopista Tehuacán–Oaxaca y pidieron disminuir la velocidad y manejar con precaución.
01:00 horas. Fue atendido el accidente fuera de la jurisdicción de CAPUFE en la autopista México–Puebla, km 114, dirección Puebla, por lo que la circulación quedó restablecida.
00:58 horas. Fue atendido el incidente en la autopista Cuernavaca–Acapulco, km 99, dirección Cuernavaca, por lo que la circulación quedó restablecida.
00:47 horas. Se registró reducción de carriles en la autopista Chamapa–Lechería, km 20, dirección Lechería, por un accidente con una persona atropellada.
00:44 horas. Continuó la reducción de carriles en la autopista México–Puebla, km 114, dirección Puebla, por atención de un accidente fuera de la cobertura de CAPUFE.
00:35 horas. Continuó la lluvia sobre la autopista Córdoba–Veracruz; autoridades pidieron disminuir la velocidad y manejar con precaución.
00:15 horas. Fue atendido el accidente en la autopista México–Querétaro, km 205, dirección CDMX, por lo que la circulación quedó restablecida.
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ASJ