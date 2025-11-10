Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 10 de Noviembre 2025.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para este lunes 10 de noviembre en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Tan solo para este 10 de noviembre, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) en Tabasco advirtió de bloqueos en las principales vialidades del estado, en caso de que las autoridades no atiendan sus demandas. El gremio acusa abusos de autoridad, cobros irregulares y omisiones en la aplicación del reglamento de grúas.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:

1:00 Horas. Autopista La Tinaja-Isla. Cierre parcial de circulación en el km 35, dirección Isla. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino).

