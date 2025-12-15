Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 15 de Diciembre 2025
Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje; consulta dónde hay carreteras bloqueadas
Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para este lunes 15 de diciembre en distintos puntos de México.
De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.
Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.
A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.
El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este lunes se prevén complicaciones viales.
Estas son las carreteras con cierres parciales o totales
3:36 Horas. Autopista La Tinaja–Isla. Cierre parcial de circulación en el km 61, dirección La Tinaja. Reducción de carriles por atención de autobús con falla mecánica.
3:35 Horas. Chiapas. Vialidad libre cerca del km 058+500 de la carretera Tapanatepec–Talismán tras accidente vial.
3:25 Horas. Yucatán. Vialidad libre cerca del km 076+000 de la carretera Mérida–Tizimín tras accidente vial.
2:40 Horas. Veracruz. Vialidad libre cerca del km 006+635 de la carretera Córdoba–Ent. La Tinaja tras accidente vial.
2:35 Horas. Hidalgo. Vialidad libre cerca del km 171+000 del Libramiento Norte de la Ciudad de México tras accidente vial.
2:30 Horas. Chihuahua. Vialidad libre cerca del km 320+000 de la carretera Chihuahua–Ciudad Juárez tras accidente vial.
2:27 Horas. Autopista Tehuacán–Oaxaca. Restablecida la circulación en el km 196. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos.
1:39 Horas. Autopista México–Querétaro. Cierre parcial de circulación en el km 149, dirección Querétaro, por choque contra barrera metálica.
1:35 Horas. Veracruz. Vialidad libre cerca del km 051+900 de la carretera Paso del Toro–Acayucan tras accidente vial.
1:30 Horas. San Luis Potosí. Vialidad libre cerca del km 058+500 de la carretera San Luis Potosí–Lagos de Moreno tras accidente vial.
1:30 Horas. Chiapas. Vialidad libre cerca del km 024+200 de la carretera Ramal–Unión Juárez tras accidente vial.
1:26 Horas. Autopista Cd. Mendoza–Córdoba. Restablecida la circulación en el km 278, dirección Córdoba. Tramo opera de manera normal.
1:00 Horas. Nuevo León. Vialidad libre cerca del km 010+300 del Libramiento Noroeste de Monterrey–Ent. Monterrey–Nuevo Laredo tras accidente vial.
