Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 15 de Diciembre 2025.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para este lunes 15 de diciembre en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

Noticia relacionada: Bloqueos en Carreteras 15 de Diciembre 2025: ¿Qué Pasara con Cierres y Protestas Este Lunes?

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este lunes se prevén complicaciones viales.

Estas son las carreteras con cierres parciales o totales

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE. Foto: Cuartoscuro.

3:36 Horas. Autopista La Tinaja–Isla. Cierre parcial de circulación en el km 61, dirección La Tinaja. Reducción de carriles por atención de autobús con falla mecánica.

3:35 Horas. Chiapas. Vialidad libre cerca del km 058+500 de la carretera Tapanatepec–Talismán tras accidente vial.

3:25 Horas. Yucatán. Vialidad libre cerca del km 076+000 de la carretera Mérida–Tizimín tras accidente vial.

2:40 Horas. Veracruz. Vialidad libre cerca del km 006+635 de la carretera Córdoba–Ent. La Tinaja tras accidente vial.

2:35 Horas. Hidalgo. Vialidad libre cerca del km 171+000 del Libramiento Norte de la Ciudad de México tras accidente vial.

2:30 Horas. Chihuahua. Vialidad libre cerca del km 320+000 de la carretera Chihuahua–Ciudad Juárez tras accidente vial.

2:27 Horas. Autopista Tehuacán–Oaxaca. Restablecida la circulación en el km 196. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos.

1:39 Horas. Autopista México–Querétaro. Cierre parcial de circulación en el km 149, dirección Querétaro, por choque contra barrera metálica.

1:35 Horas. Veracruz. Vialidad libre cerca del km 051+900 de la carretera Paso del Toro–Acayucan tras accidente vial.

1:30 Horas. San Luis Potosí. Vialidad libre cerca del km 058+500 de la carretera San Luis Potosí–Lagos de Moreno tras accidente vial.

1:30 Horas. Chiapas. Vialidad libre cerca del km 024+200 de la carretera Ramal–Unión Juárez tras accidente vial.

1:26 Horas. Autopista Cd. Mendoza–Córdoba. Restablecida la circulación en el km 278, dirección Córdoba. Tramo opera de manera normal.

1:00 Horas. Nuevo León. Vialidad libre cerca del km 010+300 del Libramiento Noroeste de Monterrey–Ent. Monterrey–Nuevo Laredo tras accidente vial.

Historias recomendadas: