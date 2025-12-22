Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 22 de Diciembre 2025
Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje; consulta dónde hay carreteras bloqueadas
Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para este lunes 22 de diciembre en distintos puntos de México.
De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.
Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.
A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.
El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este domingo se prevén complicaciones viales.
Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:
3:21 Horas. Libramiento Cuernavaca. Cierre parcial de circulación en el km 83, dirección CDMX. Reducción de carriles centrales por choque por alcance.
1:47 Horas. Autopista Cuernavaca–Acapulco. Cierre parcial de circulación en el km 173, dirección Acapulco. Reducción de carriles por volcadura sobre carpeta.
1:14 Horas. Autopista Córdoba–Veracruz. Carga vehicular en la Plaza de Cobro Paso del Toro, en ambos sentidos, por atención de incidencia.
