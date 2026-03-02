Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 2 de Marzo de 2026
Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje
Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy lunes 2 de marzo de 2026 en distintos puntos de México.
De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.
Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.
A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.
El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este domingo se prevén complicaciones viales.
Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy
5:14 horas. Cierre total de circulación en la autopista Acayucan–Cosoleacaque, km 27, dirección Acayucan, por maniobras para el retiro de tracto camión siniestrado.
3:54 horas. Restablecimiento de circulación en la autopista La Cuchilla–Matamoros, km 20, dirección Matamoros; el tramo opera con normalidad tras atender el accidente.
3:03 horas. Continúa cierre total de circulación en la autopista La Cuchilla–Matamoros, km 20, dirección Matamoros, por choque contra barrera metálica.
2:06 horas. Restablecimiento de circulación en la autopista México–Cuernavaca, km 63, dirección CDMX; el tramo opera con normalidad.
00:29 horas. Restablecimiento de circulación en la autopista Cd. Mendoza–Córdoba, km 284, dirección Cd. Mendoza; el tramo opera con normalidad.
