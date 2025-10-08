Cifra del 32 % de Homicidios a la Baja en el País, es un Hecho Sin Precedentes: Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch calificó como "un hecho sin precedentes", la cifra a la baja de 32 % de homicidios en el país, gracias a la estrategia que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. En entrevista con Enrique Acevedo en En Punto, el secretario de Seguridad reconoció el trabajo que se ha hecho en materia de seguridad de la mano con el Ejército y la Marina.

García Harfuch señaló que más que una cifra, esto se traduce en cientos de millones de pesos que impactan al crimen organizado para dejar de cooptar jóvenes, corromper autoridades, entre otras actividades ilícitas. En tanto, destacó que para que esto se lleve a cabo se necesita coordinación en conjunto con los estados, hacerlo de forma práctica en "operación directa", más allá de reuniones.

La coordinación es fundamental para reducir estos delitos

Sobre el delito de extorsión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que van 400 detenidos por este delito en el país y se han evitado más del 90 % de las extorsiones vía telefónica.

Respecto al tema del huachicol fiscal, en donde se han visto involucrados funcionarios, el secretario dijo que el deber es llegar hasta donde las "investigaciones arrojen, nos basamos en pruebas, no en rumores", ante esto, indicó que todas las investigaciones llevan su proceso.

Tras la detención y expulsión desde Paraguay de Hernán "N", exsecretario de Seguridad de Tabasco, y presunto líder del grupo criminal "La Barredora", dijo que tener a la propia Presidenta dirigiendo al gabinete de seguridad, "es una ventaja considerable", además de personas calificadas, altamente probadas, íntegras.

La policía estatal de Tabasco tuvo una infiltración parcial

Sin embargo, aseguró que desde que se instruyó la estrategia en Tabasco en febrero se ha reducido en más de 49 % los homicidios, y afirmó que aunque ha habido infiltración del crimen en la policías, no todos son corruptos.

Cuando hay elementos o mandos corruptos, no quiere decir que toda la institución este contaminada

Enrique Acevedo cuestionó al secretario sobre lo ocurrido la semana pasada el viernes 2 de octubre en la Ciudad de México durante la marcha del 68, apuntó que el Comité del 68 que convocó a la marcha había solicitado que no hubiera tanta policía.

Represión no ha habido, y no la hubo en todo el tiempo que estuvo, pero sí hay aplicación de la ley

Finalmente, respecto al tema, acusó que el bloque negro fue "directamente a agredir a la policía".

