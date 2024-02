El Fraude del Amor: Cifras de las Estafas Románticas en México

N+Focus, la unidad de investigación de N+, presentó datos inquietantes relacionados con fraudes y estafas que se hacen por medio de engaños y enamoramiento, que afectan en su mayoría a mujeres y que además provoca pérdidas millonarias.

Anabel se ha vuelto experta en identificar perfiles falsos en redes sociales. En 2023, fue víctima de estafa romántica, uno de los delitos cibernéticos más comunes y que cada vez se vuelven más sofisticados.

Así narra su experiencia:

Agrega:

Se hacía llamar Wesley Jason, era una persona aparentemente militar de Estados Unidos desplegado en Ucrania y me dijo que me iba a mandar sus pertenencias, y de la empresa, efectivamente, me llegó una liga en donde yo podía traquear este o rastrear el paquete