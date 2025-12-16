Claves sobre el Fentanilo en México, la Nueva Arma de Destrucción Masiva en Estados Unidos

Estas son las claves sobre el fentanilo en México, la nueva arma de destrucción masiva, declarada así por el Gobierno de Estados Unidos de América (EUA).

Qué es el fentanilo: De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) es un potente fármaco opiáceo sintético aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos para uso como analgésico (alivio del dolor) y anestésico. Es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína como analgésico. Sin embargo, también es utilizado de manera ilegal y una sobredosis puede causar la muerte.

Cabe recordar que ayer, 15 de diciembre de 2025, el presidente de Donald Trump firmó una orden ejecutiva para declarar al fentanilo como "un arma de destrucción masiva".

Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, clasificaremos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es.

Claves sobre el fentanilo

De acuerdo con el presidente Donald Trump, el fentanilo llega a Estados Unidos procedente de México y China.

Los adversarios de Estados Unidos están traficando a Estados Unidos, en parte porque quieren matar a estadounidenses".

El texto de la orden asegura que "el fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico" y que su producción y venta "por parte de organizaciones terroristas extranjeras y cárteles financia las operaciones de estas entidades, que incluyen asesinatos, actos terroristas e insurgencias en todo el mundo.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés), más de 250,000 personas murieron solo entre 2021 y 2023 por sobredosis relacionadas con los opioides sintéticos, principalmente fentanilo.

La orden instruye a varios secretarios del Gabinete a reforzar la lucha contra el tráfico de fentanilo, y en concreto, establece que "el secretario de Guerra, en consulta con la secretaria de Seguridad Nacional, actualizará todas las directivas relativas a la respuesta de las Fuerzas Armadas a incidentes químicos en el país para incluir la amenaza del fentanilo ilícito".

Cabe destacar que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha estado en el foco en las últimas semanas debido a los polémicos bombardeos que él mismo ha coordinado sobre lo que Washington asegura que son lanchas que trafican narcóticos desde Venezuela, lo que el país suramericano rechaza.

