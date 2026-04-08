Por unanimidad, comisiones del Senado mexicano aprobaron una reforma constitucional para fortalecer el combate al feminicidio en México.

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Se trata de modificaciones al artículo 73 de la Carta Magna para facultar al Congreso de la Unión a fin de expedir una Ley General en Materia de Feminicidio que permita aplicar en todas las entidades federativas la misma tipificación del delito, la investigación, persecución y las mismas sanciones cuando se cometa este delito.

Buscan seguridad jurídica a víctimas y castigo a los feminicidas

Además, se busca unificar el sistema penal nacional para poner fin a los feminicidios. La nueva ley buscará asegurar la igualdad y seguridad jurídica a las víctimas, pero también garantizará efectividad en la persecución y castigo a los feminicidas.

¿Cuándo será la votación en Pleno?

La reforma a la Constitución aprobada en comisiones obliga a expedir esta nueva ley general en un plazo no mayor a seis meses. Será sometida a votación del pleno, la próxima semana.

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, indicó que el propósito central de la reforma es facultar al Congreso de la Unión para que expida una ley general sobre feminicidio, que es la forma más extrema de violencia contra las mujeres, porque no sólo daña física, psicológica, económica o patrimonialmente, sino que tiene la intención de acabar con su vida.

Consideró que en ley general se buscará establecer reglas comunes para todo el país, es decir, obligar a la Federación y a los estados a actuar bajo los mismos criterios y evitar diferencias normativas, lo que asegurará que los feminicidios se investiguen y sancionen con un mismo estándar para todas las autoridades.

Dijo que la reforma constitucional es pertinente y necesaria frente al contexto actual, pero al mismo tiempo es triste y preocupante, porque de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la región, durante los últimos cinco años, al menos 19 mil 100 mujeres y niñas han sido asesinadas por razones de género.

Carpetas de feminicidio en 2025

En México, agregó, sólo en 2025, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal reportó que en las fiscalías del país había 4 mil 523 carpetas de investigación relacionadas a casos de feminicidio, lo que demuestra la urgencia de fortalecer el marco jurídico y las capacidades del Estado para prevenir, investigar y sancionar este delito.

A su vez, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, destacó que esta reforma constitucional es la número 27, por lo que reconoció a las y los senadores integrantes de las diversas comisiones legislativas, por el diálogo, debate, respeto y aporte a la ley suprema que es la Constitución Política.

Al fijar el posicionamiento de Morena, la senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla señaló que investigar y sancionar de manera distinta el feminicidio en función de la entidad en donde ocurra es también una forma de violencia. “No hay vidas que valgan distinto, por eso celebro esta reforma para que el Estado deje de ser omiso y que la igualdad deje de ser un discurso y se convierta en realidad”, expresó.

Verónica Rodríguez Hernández, senadora del PAN, comentó que su Grupo Parlamentario acompañará el dictamen, porque las mujeres han sido por muchos años víctimas de distintas formas de violencia. “Habrá que ser cuidadosos en la elaboración de la ley, porque es un compromiso con las mujeres y con las generaciones que vienen; se tendrá que acompañar con presupuesto digno”, añadió.

La senadora Juanita Guerra Mena, del PVEM, estimó que con este dictamen se subsana una deuda histórica no sólo con las mujeres, sino con sus familias, porque la violencia contra las mujeres no es circunstancial, sino sistemática, y que el delito se tipifique de manera distinta en el país abre espacios a la impunidad; lo que se busca es evitar diferencias normativas y establecer criterios homogéneos.

Por el PRI, la senadora Mely Romero Celis aseveró que la desigualdad normativa es también una forma de impunidad, y recalcó que un vacío legal crítico está en la falta de tipificación del feminicidio en grado de tentativa, que muchas veces se valora por la autoridad como lesiones dolosas; es decir, en la ley general habrá que cerrar la puerta a esas violencias que son la antesala del feminicidio.

Lizeth Sánchez García, senadora del PT, manifestó que hoy un mismo crimen puede recibir respuestas distintas, por eso con esta reforma el Congreso de la Unión podrá expedir una ley que ayude a armonizar el tipo penal y que permita que el Estado actúe con mayor coordinación y verdadera perspectiva de género. “Cuando ocurre un feminicidio no solo se pierde una vida, sino se rompen sueños de familias”, enunció.

Por MC, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno denunció que ocho mil 735 mujeres, adolescentes y niñas han muerto por feminicidio en México durante los últimos 10 años, por lo que no hay duda en el acompañamiento al dictamen, pero al mismo tiempo llamó a que se cuente con los recursos necesarios para que se concrete la ley general y sobre todo que sea efectiva.

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Con información de Claudia Flores

HVI