El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (DEFENSA), dio a conocer la forma de operar de Antonio Guadalupe “N”, alias Lexus, jefe de la “Operativa Ranger”, de la facción Ciclones del Cártel del Golfo, quien fue detenido en Tamaulipas.

Este 27 de febrero de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la captura del sujeto, señalado por extorsión, secuestro, así como tráfico de armas, personas y drogas en México y Estados Unidos.

Lexus fue detenido en Matamoros junto con ocho miembros más de esa organización criminal, a quienes se les aseguraron armas de alto poder —incluidos fusiles Barret calibre 50, lanzacohetes y granada— cartuchos, equipo táctico y vehículos.

Así operaba Lexus

Hoy, durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de la DEFENSA informó que Antonio Guadalupe “N” tenía una célula y daba seguridad a El Contador, líder de la facción de Los Ciclones, del Cártel del Golfo.

De acuerdo con Trevilla Trejo, Lexus también se encargada de la producción de enervantes y su traslado ilegal a Estados Unidos.

“Principalmente, la función que desempeñaba esta persona: Tenía una célula, daba seguridad al Contador, el líder de la facción de Los Ciclones, del Cártel del Golfo. También era encargado de producción, tráfico de drogas a Estados Unidos. Esa era su función principal”, manifestó.

Con información de N+.

spb