Ingresa al Altiplano Vehículo Blindado de Guardia Nacional que Salió en Convoy de FEMDO.

Un vehículo blindado de la Guardia Nacional, que fue escoltado por un convoy desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, ingresó al penal del Altiplano, en el Estado de México, la madrugada de este miércoles 25 de febrero.

La unidad tipo Rino entró al centro carcelario de máxima seguridad alrededor de las 4:40 horas, dos horas después de partir desde la capital del país, según constató N+.

En la FEMDO, fueron trasladados el cadáver de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y dos de sus presuntos escoltas, tras un operativo en Tapalpa, Jalisco, en que el capo fue abatido el pasado domingo. Sin embargo, se desconoce si la unidad blindada llevó consigo a alguno de los guardaespaldas del llamado "señor de los gallos".

La Fiscalía General de la República (FGR) no ha confirmado el ingreso de los integrantes del círculo de seguridad del capo, quienes tuvieron una audiencia inicial y se conectaron vía remota.

El vehículo blindado llegó escoltado por camionetas de la Guardia Nacional y ya era esperado por personal de la Policía Federal Ministerial en el Altiplano.

¿Cómo fue el traslado?

De acuerdo con la cronología recabada por N+, alrededor de la 1:30 horas de la madrugada comenzaron a alistarse las unidades de la Guardia Nacional y el convoy tomó posición en las inmediaciones. A las 2:35 horas ingresó a la sede de la FEMDO un vehículo blindado tipo Rino. Cinco minutos después, a las 2:40 horas, la unidad salió del lugar escoltada por seis patrullas de la Guardia Nacional.

El convoy estaba conformado por tres unidades al frente, el vehículo blindado al centro y tres patrullas más en la parte posterior. No se observó de inmediato a quién o quiénes llevaba luego de partir de las oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma Número 75, colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras salir de la FEMDO, el convoy tomó Eje 1 con dirección hacia la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Posteriormente, se desvió por la calle 47 para incorporarse a Viaducto Río de la Piedad y continuó su trayecto por esa vialidad. A las 3:12 horas, el dispositivo de seguridad tomó avenida Constituyentes.

Video: Sigue Resguardo de la GN en la FEMDO Luego de la Muerte de "El Mencho".

¿A quién llevó el convoy?

Se presume que el convoy trasladó a los dos colaboradores del "Mencho" al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Pero hasta el momento no se tienen mayores detalles.

Andrés “N” y Genaro “N”, los supuestos escoltas del líder del CJNG, cuya audiencia estaba en desarrollo esta madrugada y en espera de que la autoridad judicial determinara prisión preventiva a ambos.

Los dos comparecieron por videoconferencia ante la imputación de cargos que se realizó desde los juzgados de Almoloya y que se extendió hasta la madrugada de este miércoles.

La audiencia comenzó con el acceso a medios de comunicación la noche del martes, pero la FGR pidió que fuera de manera privada debido a que se trata de acusaciones relacionadas con delincuencia organizada. La defensa de los acusados apoyó la petición y la jueza ordenó a los periodistas que abandonaran la sala.

Previo al retiro de la prensa, N+ pudo escuchar las declaraciones de Genaro "N", quien dijo que él y Andrés "N" fueron confundidos por los elementos de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, en un intento de señalar ante la autoridad judicial que no forman parte del primer círculo de seguridad del líder del CJNG.

De acuerdo con el relato de este sujeto, no llevaba armas de fuego cuando fue detenido. Dijo que después de varias horas lo subieron a un helicóptero y lo trasladaron a la capital. Genaro "N" pidió que se le llevaran a cabo pruebas de radizonato de sodio para aclarar que no disparó ningún arma de fuego.

