Desmantelan Centro de Distribución de Huachicol en Pénjamo; Aseguran 6 Mil Litros de Combustible.

Agentes de la Guardia Nacional desmantelaron un centro de distribución de huachicol en Pénjamo, Guanajuato, donde también hallaron cuatro tomas clandestinas y 6 mil litros de combustible.

La dependencia federal, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, informó del aseguramiento este 30 de diciembre. El hidrocarburo robado se localizó un paraje del municipio ubicado al suroeste de la entidad, en la región Bajío.

El decomiso fue luego de patrullajes de seguridad, se informó. En las acciones participaron funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex). Según imágenes difundidas, el huachicol era resguardado en tinacos cisterna.

El centro de acopio fue construido con ramas y otras estructuras de madera, de acuerdo con las fotografías proporcionadas por la autoridad que encabeza el general Hernán Cortés.

¿Qué se decomisó en el centro de acopio clandestino?

Entre lo incautado por las autoridades federales destacan contenedores, una manguera y miles de litros de huachicol.

4 tomas clandestinas herméticas

4 contenedores

1 manguera de alta presión de 4 metros

6,000 litros de combustible

"Lo asegurado fue puesto a disposición ante la Agencia del Ministerio Público Federal", añadió la Guardia Nacional.

Pénjamo se localiza en los límites de la frontera con Jalisco, bastión del cártel homónimo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho". Está lejos de la zona con mayor extracción de huachicol.

¿Qué es el "Triángulo de las Bermudas" del huachicol?

A mediados de diciembre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que en Guanajuato se estableció el "Triángulo de las Bermudas" del huachicol. Se trata de un conjunto de municipios donde se ubican una refinería y varios ductos de Pemex.

En esos lugares, apuntó la dependencia, los huachicoleros sobornan a funcionarios de Pemex, perforan tuberías por donde circula el hidrocarburo y secuestran pipas.

La región del robo de combustible abarca zonas de León, Santa Rosa de Lima, Irapuato, Salamanca, Celaya, Villagrán, Apaseo el Grande y Apaseo el Alto.

El Tesoro detalló esas operaciones al anunciar sanciones contra José Antonio Yépez Ortiz, alias 'El Marro', líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL).

Esta organización mantiene una disputa territorial contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que ha convertido a Guanajuato en epicentro del robo de combustible y la más violenta de los últimos años, debido a sus altos índices de homcidios.

