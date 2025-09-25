Detienen a 8 Personas en CDMX, Morelos y Jalisco, entre ellas, "El Manolo”, Vinculado al CJNG

Elementos de la secretaría de Seguridad Protección Ciudadana, Marina, FGR, Defensa, Guardia Nacional y SSC de la Ciudad de México ejecutaron seis órdenes de cateo, donde fueron detenidas ocho personas, en la Ciudad de México y en los estados de Morelos y Jalisco.

Cateos en CDMX

En la alcaldía Tlalpan, de la Ciudad de México, se detuvo a Isaías Leonel Yáñez Cruz, Naomi Gully Rueda Huerta, se aseguró un arma de fuego, cuatro equipos telefónicos, dosis y cinco kilos de cocaína y un vehículo.

En la alcaldía Coyoacán, se detuvo a Irvin Omar Portillo Palacios y María Guadalupe León Soto, se aseguraron tres teléfonos celulares, dosis de cocaína, una báscula y una tablet.

Cateos en Morelos

En Cuernavaca, Morelos, se detuvo a Cecilio Nieto Cruz, se aseguró un arma de fuego, dinero en efectivo, seis equipos telefónicos y dosis de droga. De acuerdo con las autoridades, estos domicilios están vinculados a Manuel Ramos Juárez, alias “El Manolo”, integrante de una célula delictiva generadora de violencia, dedicada el narcomenudeo, extorsión y homicidio en la Ciudad y Estado de México y Morelos, además, uno de los inmuebles era empleado para la elaboración de narcótico.

Cateos en Jalisco

En Guadalajara, Jalisco, se catearon dos locales comerciales y un inmueble, donde se detuvo a Ricardo Daniel Ramírez Arellano, alias “El Nexs”, integrante del CJNG, relacionado con extorsión a comerciantes. También fueron detenidas Imelda Arellano Cedeño y Jenifer Ximena Carlos Arellano.

