Fuerzas de seguridad federales detuvieron a tres personas —dos hombres y una mujer— vinculadas con los bloqueos carreteros y quema de 14 vehículos en Chiapas, informó el Gabinete de Seguridad hoy, 14 de octubre de 2025.

En un comunicado, detalló que las aprehensiones ocurrieron durante cateos en inmuebles en los municipios de Cintalapa de Figueroa, Jiquipilas, Berriozábal, Villaflores y Ocozocoautla de Espinosa.

Bloqueos y quema de autos en Chiapas

De acuerdo con las autoridades, el 13 de octubre se registraron diferentes bloqueos en carreteras de la entidad:

Carretera federal 190-D Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, tramo Ocozocoautla-Arriaga.

Kilómetro 173+000 de la carretera 145-D Las Choapas-Ocozocoautla, en el tramo Raudales Malpaso-Ocozocoautla, El Carrizal.

Kilómetro 089+000 de la carretera estatal Villaflores-Nuevo México, tramo Entronque La Mazorca.

Ante ello, los agentes implementaron un despliegue operativo para controlar la situación y liberar las vialidades.

Mientras que agentes de investigación identificaron a personas que participaron en esos eventos y recabaron datos de prueba, con los cuales un Juez de Control otorgó los mandamientos para intervenir los inmuebles donde se resguardaban, dijo.

Tras los hechos de violencia en distintas carreteras de Chiapas, donde fueron incendiados 14 vehículos por integrantes de grupos delictivos, se activó un operativo conjunto entre @SSPChiapas, @FGEChiapas, @SSPCMexico, @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SEMAR_mx y @FGRMexico, lo que… pic.twitter.com/U3aZErxSxR — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 14, 2025

Cateos y detenciones

De tal manera, se ejecutaron las órdenes de cateo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), junto con la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General, ambas de Chiapas.

Gracias a ello se logró la detención de dos hombres de 25 y 41 años de edad, y una mujer de 39 años. Además se aseguró lo siguiente:

Tres armas de fuego.

Dosis de droga.

12 vehículos.

Una cuatrimoto.

Siete motocicletas.

Ponchallantas.

Equipos telefónicos.

Ropa táctica .

Cuatro radios de comunicación.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

En tanto, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial, puntualizaron las instituciones del Gabinete de Seguridad.

