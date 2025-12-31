Detienen a 4 Policías de Michoacán por Extorsionar a Extranjeros en Morelia.

Cuatro policías estatales de Michoacán fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión contra dos extranjeros en Morelia, a quienes exigieron dinero, informó la Fiscalía General del Estado.

La dependencia a cargo de Carlos Torres Piña indicó que los elementos de la Guardia Civil fueron arrestados cuando cometían el ilícito, el pasado lunes 29 de diciembre, en la capital de la entidad.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició Carpeta de Investigación con relación a hechos constitutivos del delito de extorsión, presuntamente cometidos por cuatro elementos de la Guardia Civil, en agravio de dos personas de nacionalidad extranjera, en esta ciudad capital

Se trata de Bárbara Aidee “N”, de 35 años; Carlos Alberto “N”, de 23 años; José “N”, de 25 años, y Sebastián “N”, de 21 años, quienes amenazaron a una pareja, presuntamente centroamericana, con deportarlos a su país si no ofrecían una fuerte suma de dinero.

Video: ¿En Qué Consiste el Acuerdo Nacional contra la Extorsión?

Los uniformados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación jurídica. Mientras que la Secretaría de Seguridad de Michoacán dijo que toda conducta indebida debe ser sancionada.

Derivado de presuntas conductas ilícitas registradas en Morelia contra personas extranjeras, cuatro elementos de la Guardia Civil fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su investigación

"La institución refrenda su compromiso de actuar bajo los principios establecidos en la ley. Toda conducta indebida será investigada y sancionada conforme a derecho", añadió en un breve comunicado.

¿Cuánto dinero pidieron y cómo ocurrió la extorsión?

El pasado lunes, los cuatro policías realizaban labores de seguridad cerca de una casa en la colonia Lomas de Morelos, cuando al sitio llegaron un hombre y una mujer, pues buscaban a residentes del domicilio, según el relato de la FGE-Michoacán.

Pero uno de los agentes notó que el sujeto presentaba acento extranjero y le exigió 20 mil pesos a cambio de no ponerlo a disposición de las autoridades, solamente por su nacionalidad.

"Advirtiéndole que dicha situación podría derivar en su deportación del país", añadió la Fiscalía.

Ante esa situación, el extranjero pidió apoyo a su familia para que realizaran una transferencia bancaria con la cantidad solicitada. Sin embargo, otro de los elementos siguió pidiendo una suma mayor para evitar el arresto.

Posteriormente, arribó al lugar personal policial para incorporarse a la vigilancia del inmueble, momento en el que las víctimas informaron a uno de los elementos recién llegados que sus compañeros les estaban solicitando dinero a cambio de no detenerlos por su condición de extranjeros

(Mostraron) evidencia consistente en la captura de la transferencia realizada y un video en el que se escuchan parte de las exigencias y la negociación

Fue así como se detuvo a los presuntos policías extorsionadores. En tanto, la Fiscalía de Michoacán señaló que no tolerará conductas contrarias a la ley por parte de ningún servidor público, garantizando el acceso a la justicia y el respeto al debido proceso.

Historias recomendadas:

ASJ