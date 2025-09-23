Detienen a Dos Personas con 48 kilos de Heroína y Fentanilo en Sonora, Informa García Harfuch

Fuerzas de seguridad federales detuvieron en Sonora a dos personas que transportaban 50 paquetes con aproximadamente 48 kilos de heroína y fentanilo, los cuales se encontraban ocultos en el compartimento de un autobús, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En un mensaje publicado hoy, 23 de septiembre de 2025, el funcionario señaló que la detención se logró como parte de las acciones de vigilancia en las carreteras del país.

En el operativo participó personal de la SSPC y de la Fiscalía Genera de la República (FGR), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Marina (Semar), añadió.

Como parte de las acciones de vigilancia en carreteras del país, en Sonora, elementos de @FGRMexico @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico detuvieron a dos personas que transportaban 50 paquetes con aproximadamente 48 kilos de heroína y fentanilo, los cuales se… pic.twitter.com/chuYoe4TKe — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 23, 2025

Detención en Sonora

En un comunicado posterior, el Gabinete de Seguridad detalló que la detención ocurrió en un puesto de seguridad en el kilómetro 32 de la Carretera Federal 2, en el tramo Santa Ana–Altar.

Ahí, los agentes de seguridad inspeccionaron un autobús de pasajeros y notaron que tenía modificaciones en su estructura, por lo que realizaron una revisión minuciosa y hallaron un compartimento oculto que contenía 50 paquetes con droga.

17 paquetes envueltos en cinta canela con una sustancia con las características de la heroína , con un peso aproximado de 16 kilos.

, con un peso aproximado de 16 kilos. 33 paquetes adicionales con una mezcla de heroína y fentanilo, con un peso cercano a los 32 kilos.

Noticia relacionada: Catean Cinco Inmuebles en Puebla; Detienen a un Hombre y Decomisan Más de 100 Dosis de Droga

Video: Detienen a 2 Hombres en Sonora; Transportaban Droga Oculta en un Autobús

Detención e investigaciones

Ante el hallazgo del narcótico, los dos conductores de la unidad fueron detenidos.

Junto con lo asegurado, ambos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles”, agregaron las corporaciones.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb