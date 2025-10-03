Detienen a Guadalupe "N", "El Coyote", Presunto Líder de Célula Delictiva en Tabasco

Fuerzas federales detuvieron este viernes 3 de octubre a Guadalupe "N", alias "El Coyote", presunto líder de una célula delictiva que opera en Tabasco.

La detención se realizó en el fraccionamiento Villa del Cielo en el municipio de Villahermosa cuando agentes de seguridad que realizaban recorridos de vigilancia le marcaron el alto.

"Al revisar la unidad, hallaron un arma larga, un tubo lanza granadas, 30 cartuchos, un cargador, 3.9 kilos de marihuana y dosis de metanfetamina", señaló la autoridad en comunicado conjunto.

Por lo anterior, Guadalupe “N” fue detenido e informado de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

¿Quién es "El Coyote"?

Guadalupe "N", también conocido como "Lucha", es identificado como presunto líder de una célula delictiva generadora de violencia que opera en la región y cuenta con orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada.

"El Coyote" es considerado uno de los generadores de violencia en Villa Hermosa, Tabasco, y donde presuntamente fungía como brazo armado de una célula delictiva.

